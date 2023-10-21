السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد 2023

الكنيسة
الكنيسة

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023 لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، الذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

بدأ في الاحتفال به في القرن الرابع الميلادي

ووفقًا للقمص أنطونيوس فهمى، كاهن كنيسة مار جرجس والأنبا أنطونيوس محرم بك بالإسكندرية، في مقاله له قال: إن صوم الميلاد هو الصوم الذي يسبق الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح ولم يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد كعيد مستقل إلا في القرن الرابع الميلادي لم تذكر القوانين القديمة شيئا عن هذا الصوم، ولكنها ذكرت فقط الاحتفال بعيد الميلاد، 

وتابع: فتقول الدسقولية: "يا أخوتنا تحفظوا في أيام الأعياد التي هي ميلاد الرب وكملوه في خمس وعشرين من الشهر التاسع الذي للعبرانيين وهو التاسع والعشرون من الشهر الرابع الذي للمصريين ومن بعد هذا فليكن جليلا عندكم عيد الأبيفانيا (أي عيد الظهور)، وتعملوه في اليوم السادس من الشهر العاشر الذي للعبرانيين الذي هو الحادي عشر من الشهر الخامس الذي للمصريين".


 صوم الميلاد في الغرب


وأوضح القمص أنطونيوس في مقالته: أنه انتشر ما بين القرن الرابع والقرن السادس الميلادي، الحديث عن صوم يسبق الاحتفال بعيد الميلاد، مدته أربعون يوما، ويسمى "أربعينية الميلاد" ويكون الصوم فيه ثلاثة أيام في الأسبوع، غالبا أيام الإثنين والأربعاء والجمعة.


 صوم الميلاد في الشرق


واختتمً: أول من فرض صوم الميلاد بصفة رسمية في الشرق هو البابا خريستوذولس، البطريرك السادس والستون من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (1046- 1077)، في قوانينه التي حدد بها الأصوام المفروضة. قال: "كذلك صوم الميلاد المقدس من عيد مار مينا في خمسة عشر يوما من هاتور إلى تسعة وعشرين يوما من كيهك، وإن وافق عيد الميلاد الشريف يوم الأربعاء أو يوم الجمعة، فيفطروا فيه ولا يصوموا بالجملة، وكذلك عيد الغطاس المقدس في الحادي عشر من طوبة، وإن اتفق يوم أربعاء أو يوم جمعة فيفطروا فيه أيضا ولا يصوموا، وإن وافق العاشر من طوبة الذي فيه صوم الغطاس أن يكون يوم سبت أو يوم أحد فلا يصام بالجملة بل يصوموا الجمعة الذي قبل ذلك عوض ليلة الغطاس".

الكنيسة القبطية صوم الميلاد صوم الميلاد المجيد الميلاد المجيد لعام 2023 عيد الميلاد المجيد ف صوم الميلاد في الشرق

مواد متعلقة

توقيع عقد شراء أحدث دير قبطي في الولايات المتحدة الامريكية

الأنبا باسيليوس يتفقد الاجتماعات التكوينية بكاتدرائية يسوع الملك

بطريرك الروم الأرثوذكس يضع حجر أساس كاتدرائية القديس يوحنا الرحيم نوفمبر المقبل

جميل حليم: حادث كنيسة غزة كشف عدم احترام إسرائيل للمقدسات الدينية

البطريرك الكاردينال بيتسابالا يدعو إلى الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة

السكرتير الأسبق لبابا الفاتيكان: استهداف المدنيين يخالف الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية

الأنبا باخوم يفتتح السلسلة الثالثة لاجتماعات "الشباب وأبونا المطران"

مطران سوهاج لـ"الدستور": استهداف الكنائس والمستشفيات في غزة "جريمة حرب"

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة