السكرتير الأسبق لبابا الفاتيكان: استهداف المدنيين يخالف الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية

علق الدكتور يوأنس لحظى جيد، السكرتير الشخصى السابق للبابا فرنسيس، رئيس "مؤسسة الأخوة الإنسانية" فى مصر، على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والكنيسة الأثرية بغزة.

يخالف القوانين الدولية

وقال الدكتور يؤانس لحظي جيد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن استهداف المستشفيات وأماكن العبادة واستهداف المدنيين والامكان التي يتحصنون بها، يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

عدم الانجراف إلى هوة اللا إنسانية

وأضاف ولا يوجد أي تبرير لاستخدام المستشفيات وأماكن العبادة والمدارس لإطلاق القاذفات، أو لاخفاء المسلحين أو لتفجيرها الحرب دمار وخراب في حد ذاتها ومن العار ان نحولها لمجزرة للأبرياء، نناشد الجميع احترام الحياة الانسانية وعدم الانجراف الى هوة اللاإنسانية.

تدمير كنيسة "برفيريوس" في غزة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دمرت، أمس الخميس، كنيسة "برفيريوس" في غزة، والتي كان يحتمي بها المئات من النازحين من القصف المستمر لليوم الثالث عشر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

وتعتبر كنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة، واحدة من ثلاث أقدم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية، وهي مبنية على الطراز البيزنطي، ويعود تاريخ تشييدها قبل نحو 1600 عام.

بنى الكنيسة، القديس بورفيريوس في أوائل القرن الخامس الميلادي، مما مهد الطريق لانتشار المسيحية بأوامر من الإمبراطورية البيزنطية، وقد اختار مهندسيها شكل السفينة لأن السفن كانت تمثل شريان الحياة من الأخطار في البر وفي البر.

وتعد كنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، شاهدًا موثوقًا على تعايش حصل بين أتباع المسيحية والإسلام، على مر العصور.

أما النقوش التي تزين جدرانها الداخلية، والتراتيل، تروي قصة القديس برفيريوس الذي حارب المعتقدات غير السماوية في غزة، وعمل على نشر المسيحية إلى أن توفي فيها، وفيها ما زال قبره قائمًا حتى اليوم.