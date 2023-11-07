أخبار فاتتك.. إشادة المصابون الفلسطينيون بجهود مصر.. ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

تنوعت أخبار الصباح اليوم ما بين أخبار رياضية وأخرى فنية وأخبار تعليمية فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار الصباح.

إحالة متهمين بالشروق للجنايات بتهمة السرقة بالإكراه

أحالت جهات التحقيق فى الشروق وبدر متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، إلى المحاكمة أمام الجنايات بتهمة السرقة وحيازة أسلحة بيضاء.

وتبين أن المتهمين قام باستيقاف شاب مستقلًا دراجة نارية ملكه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، واستوليا منه على دراجته النارية ومتعلقاته.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

للمزيد اضغط هنا...

فى رعاية أم الدنيا.. مصابون فلسطينيون: مصر سندنا ونتلقى أفضل عناية

أشاد المصابون الفلسطينيون، الذين دخلوا إلى مصر لتلقى العلاج، بجهود القيادة السياسية المصرية، ووجهوا الشكر لمصر التى أنقذت حياتهم. ورأى المصابون، فى حديثهم مع «الدستور»، أن قرار مصر بإدخال المصابين يؤكد قوتها فى مواجهة الغرب، مؤكدين رفضهم مخططات التهجير «لن نترك وطننا فلسطين مهما فعلوا بنا».

للمزيد اضغط هنا...

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

مع بدء البناء يسعى المقاولين والمستثمرين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم وجود حالة من التذبذب في أرض المصنع، حيث أن حافظت أسعار طن حديد عز على استقراره عند مبلغ 42 ألف جنيه، بينما قد انخفضت أسعار الأسمنت، حيث بلغ سعر طن الأسمنت المسلح نحو مبلغ 2290 جنيها.

للمزيد اضغط هنا ...

اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح عددًا من المشروعات فى محافظة الدقهلية

تزور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، محافظة الدقهلية، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي ضمن مبادرة حياة كريمة.

تبدأ زيارة الوزيرة بالوصول الى مركز المطرية وبحيرة المنزلة ويستقبلها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتفقد مقر الإدارة الإجتماعية بالمطرية والاطلاع على مبادرة "بالوعى مصر تتغير للافضل"، والتي تعد أوسع قافلة تنموية للصيادين لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.

للمزيد اضغط هنا..

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى مصر

يحرص عشاق الذهب والمحبين المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في مصر، مع قرب موعد زفافهم، حيث استقرت أسعار الذهب بمصر اليوم ببداية التعاملات الصباحية، عقب انخفاض أمس، إذ سجلت تحركات بعدما شملت كافة الأعيرة، طبق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

للمزيد اضغط هنا..

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-11-2023 فى محافظات مصر

يحرص المواطنين منذ الصباح كل يوم على معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لتفادي تقلبات الطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، تفاصيل حالة الطقس اليوم، منوهة أنه سيسود طقس حار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك خلال النهار، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية،ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

للمزيد اضغط هنا..