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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-11-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنين منذ الصباح كل يوم على معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لتفادي تقلبات الطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، تفاصيل حالة الطقس اليوم، منوهة أنه سيسود طقس حار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك خلال النهار، وطقس مائل للحرارة على  السواحل الشمالية،ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-11- 2023 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، إلى أنَّه سيسود طقس لطيف بأول الليل ومائل للبرودة بآخره على شمال البلاد لشمال الصعيد ولطيف على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، إلى وجود تكون للشبورة المائية الكثيفة في الصباح على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية المؤدية من القاهرة وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وبالوجه البحري والسواحل الشمالية وفي مدن القناة ووسط سيناء وفي شمال الصعيد وستصل إلى حد الضباب على الكثير من المناطق.

فيما سيشهد اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة قد ستكون متوسطة ورعدية أحيانا على عدد من المناطق في مدينتى حلايب وشلاتين على بعض الفترات المتقطعة.

 

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-11-2023، كما يلي:

 

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

القاهرة والوجه البحري: الدرجة العظمى 31 والدرجة الصغرى 20 درجة مئوية.
السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 28 والدرجة الصغرى 19 درجة مئوية.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الدرجة العظمى 28 والدرجة الصغرى 20 درجة مئوية.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمى 35 والدرجة الصغرى 23 درجة مئوية.
شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والدرجة الصغرى 18 درجة مئوية.
جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 38 والدرجة الصغرى 22 درجة مئوية.

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