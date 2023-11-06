الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يشارك كمتحدث فى القمة الوزارية المنعقدة على هامش فعاليات بورصة لندن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شارك اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في فعاليات القمة الوزارية التى نظمتها منظمة السياحة العالمية UNWTO بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة والسفر(WTTC) وبورصة لندن الدولية للسياحة (WTM)، وذلك تحت عنوان تطوير صناعة السياحة من خلال الشباب والتعليم Transforming Tourism through Youth and Education.

جاء ذلك في إطار زيارة الوزير الحالية للعاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 (World Travel Market) والتي انطلقت فعالياتها اليوم، وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وقد شارك في هذه الجلسة النقاشية الوزارية حوالي ٤٠ وزيرا ومسئولا في صناعة السياحة من مختلف دول العالم، وتم خلالها مناقشة أهمية استفادة صناعة السياحة حول العالم من خلال الشباب والتعليم، حيث تناولت مناقشات حول أهمية التعليم الفني السياحي في الارتقاء بالمقاصد السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين بهذه المقاصد.

كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب وإجراءات الدول المختلفة في هذا المجال، وإبراز التحديات التي تواجه الصناعة في الدول المشاركة بالحضور.

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وأشار أحمد عيسى، خلال الجلسة، إلى أهمية التخطيط السليم والمتكامل لربط التعليم والمناهج التعليمية السياحية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كما تحدث عن التحديات التى تواجه صناعة السياحة لاجتذاب العمالة الماهرة والمدربة، وأهمية وجود شغف وحرص لدي العاملين بالصناعة، وأثر ذلك على تقديم مستوى جيد ومتميز من الخدمات السياحية.

واستعرض أيضًا حرص واهتمام الوزارة بملف تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وتسليط الضوء على ذلك، بجانب التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص من خلال ممثليه من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية لتحقيق تقدم في هذا الملف.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار استهل، اليوم، زيارته القصيرة الحالية للعاصمة البريطانية لندن بافتتاح الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 التي انطلقت فعالياتها اليوم وستستمر حتى 8 نوفمبر الجاري.

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