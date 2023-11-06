الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خريطة فلسطين 2023.. هكذا ابتلع الاحتلال مدن الفلسطينيين

فلسطين
فلسطين

تتزايد عمليات البحث عن خريطة فلسطين في العام 2023، وسط العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي خلف نحو 10 آلاف شهيد، فضلا عن آلاف الجرحى والمفقودين منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

خريطة فلسطين 2023

ومن بين مدن ومناطق عديدة في خريطة فلسطين التاريخية، إلا أن أعز هذه المدن واقدسها لدى أصحاب الديانات السماوية هي مدينة القدس التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، وتحاول إخراجها من خريطة فلسطين 2023.

قبل 100 عام من الآن كان شكل فلسطين يختلف عن ما يعرف الآن بـ خريطة فلسطين 2023، فقد كانت ضمن أملاك الدولة العثمانية حتى انهزمت تركيا وألمانيا في الحرب العالمية الأولى، ووقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، ومن هنا بدأت الأحداث التي تعيشها حتى الآن.

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تهجير السكان الأصليين

الـ100 عام الأخيرة شهدت قيام دولة إسرائيل في 1948 على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية بعد تهجير السكان الأصليين، حتى وصلنا إلى خريطة فلسطين 2023، بدون حيفا ويافا وبئر السبع وعسقلان وكرم أبو سالم وقرية زكريا.

في عام 1917، دعمت الحكومة البريطانية إقامة دولة يهودية في فلسطين بوعد بلفور، وذكر الإعلان أنه لن يتم فعل أي شئ من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في الأراضي الفلسطينية، لكنها كانت مجرد وعود كاذبة.

وبالعودة إلى القدس قلب خريطة فلسطين 2023، فإنها لم تنج من محاولات التهويد، إذا يعتبرها الصهاينة عاصمة دولتهم، وهو ما أيده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2017، حين قرر نقل سفارة بلاده إلى القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل.

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