السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خريطة قطاع غزة.. والخريطة الكاملة لفلسطين قبل 1948

خريطة فلسطين خلال
خريطة فلسطين خلال فترة الاحتلال

تصاعدت حدة البحث عن خريطة قطاع غزة منذ الاجتياح البري لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية حيث تم قطع الكهرباء والانترنت كاملًا عن القطاع فضلًا عن قطع المياه في وقت سابق عن السكان وتم حصاره كاملا بالطائرات والمدفعية والبوارج البحرية.

خريطة قطاع غزة

لجأ الكثير من المواطنين العرب في مختلف الدول إلى خريطة قطاع غزة لمعرفة تداعيات الحصار الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية والبوراج البحرية لإسقاط حركة حماس وذلك عقب مرور نحو 20 يوم فقط من هجمات 7 أكتوبر 2023 والتي تم أسر نحو 200 شخص يحملون الجنسية الاسرائيلية ما بين مدنين وعسكريين.

تضم الخريطة الجغرافية للقطاع 5 مدن هم (شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح) وهي المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط وتكون على شكل شريط ضيق شمال شرق سبه جزيرة سيناء وهى أحد المنطقتين التي مازالت في حدود فلسطين ولم تسيطر عليه قوات الاحتلال حتى الآن وتشكل نحو 1.33% من مساحة فلسطين.

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خريطة فلسطين القديمة 

منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 زاد البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن خريطة فلسطين القديمة والتي توضح أسماء المدن الحقيقية بها قبل عام 1948 وبعدها والتي اغتصبها المحتل والتي أدت إلى تقلص الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات إسرائيلية بالتدريج على مر السنين والتي جاءت كمل يلي:-

  • محافظة  قطاع غزة.
  • محافظة بئر السبع.
  • محافظة الخليل.
  • محافظة القدس الشريف.
  • محافظة الرملة.
  • محافظة رام الله.
  • محافظة يافا.
  • محافظة نابلس.
  • محافظة طولكرم.
  • محافظة جنين.
  • محافظة بيسان.
  • محافظة الناصرية.
  • محافظة طبريا.
  • محافظة عكا.
  • محافظة صفد.
  • محافظة حيفا.
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خريطة فلسطين 1967

تقلصت خريطة فلسطين بعد عام 1967 عقب احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وتم تقسيمها الضفة الغربية بالقرب من حدود دولة الأردن وقطاع غزة بالقرب من حدود جمهورية مصر العربية وباقي الخريطة الفلسطينية تم الاستيلاء عليها وبناء مستوطنات للمواطنين الاسرائيليين مما تسبب في صعوبة وضع الشعب الفلسطيني خلال الأعوام الماضية.

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