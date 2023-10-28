السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: التصعيد الإسرائيلى فى فلسطين ينذر بتقويض أمن واستقرار المنطقة

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

أعرب النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي بـ قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بوضع إنساني كارثي ويحمل تداعيات هائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال، إذ يعيش ما يقرب من مليون طفل من رعب تحت القصف في غزة، وفق اليونيسف، جراء ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف مستمر، معتبرا أن الاجتياح البري يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل الهجمات الجنونية التي يشنها العدوان الإسرائيلي على أبناء غزة وتنفيذ عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين وأطفالهم.

ورحب العسال بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع قرار عربى بشأن وقف العنف فى قطاع غزة، الذي يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية"، الذي طالب جميع الأطراف بالامتثال الفورى والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولى، وتمكين وتسهيل الوصول الإنسانى للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة، لافتا إلى أنه يتماشى بقوة مع ما تقوم به مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

مصر عملت على حشد الرأي العام الدولي والإقليمي للحفاظ على الحلم الفلسطيني

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القرار رفض أي محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، وهو ما أكدت مصر رفضه وعملت على حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحوه للحفاظ على الحلم الفلسطيني وكفاحه، ولعدم الإفراغ القضية من مضمونها، علاوة على أنه سيكون له أثر سلبي في توسيع رقعة الصراع بالمنطقة بأكملها، إذ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر عن رفضه التهجير بما يلبي إرادة الشعب المصري لعدم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومى المصرى، مبديا تطلعه لاستجابة إسرائيل لقرار الأمم المتحدة، واستعادة الهدوء بالمنطقة إعمالا بلغة العقل والسلام ولإحياء عملية جادة تعالج جذور الأزمة الحالية وتفضى إلى حل الدولتين.

وقال العسال إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وقاطع إذ إنها انخرطت منذ اللحظة الأولى، في جهود مضنية لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة، وعملت من خلال تحركات مكثفة وبتنظيم قمة القاهرة للسلام، على بناء توافق دولى عابر يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، لافتا إلى أنها لن تألو جهدًا فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع.

قطاع غزة الفلسطينيين الإحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية الأمن القومي المصري الامم المتحدة القاهرة للسلام

مواد متعلقة

"مستقبل وطن": تبنى الأمم المتحدة قرار وقف العنف فى غزة خطوة لدعم القضية

حزب المؤتمر: الرئيس السيسى حريص على دعم الصناعة.. والقطاع أهم داعم للاقتصاد القومى

برلمانية: كلمة السيسى بملتقى الصناعة رسالة قوية للشعب المصرى والعالم

برلمانى: تصويت 120 دولة لوقف العنف فى غزة يؤكد دعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

كشف السبب وراء اشتعال السيارات فى حادث "صحراوى البحيرة"

"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

أسماء 53 من مصابى حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية لنظيره البريطانى: يجب وقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة بشكل فورى

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة