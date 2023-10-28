السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد عجاج يطالب بإنقاذ قطاع غزة من جرائم وانتهاكات الكيان الصهيونى

محمد عجاج عضو الهيئة
محمد عجاج عضو الهيئة العليا لحزب العدل

أدان محمد عجاج، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي في الاجتياح البري لـقطاع غزة، وهجماته التي تعتبر أعنف هجوم في تاريخ القطاع، وفرض القصف الشديد وقطع وسائل الاتصال والإنترنت على الأهالي هناك.

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العنف فى غزة قد يوسع رقعته خارج حدود فلسطين

وأكد عجاج، في بيان له اليوم، أن الاجتياح البري الذي تشنه قوات الكيان الصهيوني خلال الفترة الحالية قد تتدخل فيه أطراف أخرى، وقد تتوسع رقعته خارج حدود فلسطين، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي التخلي عن صمته والسعي نحو إنقاذ الأوضاع التي تنذكر بكارثة إنسانية وأمنية على مستوى كبير.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب العدل أن الاجتياح البري لقطاع غزة هو مخطط صهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني والتخلص من القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج لدعم معنوي ومادي.

وتابع عجاج قائلا، إن ممارسات الكيان الصهيوني تتجاوز كل معاني الإنسانية وتنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، والجميع يقف مكتوفي الأيدي صامت عن هذه الجرائم والمجازر التي ترتكبها في حق المدنيين العزل والأطفال والنساء، يشارك في جريمة اغتصاب الأرض انتهاك الحق، في محاولة لإعادة رسم خريطة الوطن العربي وخلق فوضى تقضي على أمنه واستقراره من أجل مطامع ومصالح لا تعرف أي معنى للحق والإنسانية.

واستنكر عجاج الدعم الغربي للكيان الصهيوني وصمت منظمات الحقوق الدولية أمام الاختراق الإسرائيلي للقوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان برعاية أمريكية ودعم غربي عسكري وصمت عربي غير مفهوم ومحاولات استفزاز الدول القوية والتي تعمل جاهدة للحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها مصر وجهودها المترامية لوقف عمليات تدمير القطاع.

واختتم قائلا: “على أصحاب القرار والقوى الفاعلة في المنطقة التدخل الفوري لوقف هذا الغزو الصهيوني على الأشقاء في غزة وإنقاذ الأبرياء من وحشية الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الغرب الشيطانية ووقف تلك الاعتداءات والجرائم بحق المدنيين”.

لحزب العدل الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الاتصال والإنترنت الكيان الصهيوني

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