المدينة المميزة.. خريطة غزة ولماذا سميت بهذا الاسم؟

زاد اهتمام المواطنون بالبحث عن خريطة غزة مع اشتداد العدوان الصهيوني على سكانها في محاولة منه إلى ترك سكان غزة المدينة والهروب منها، وتعرض الدستور في التقرير التالي خريطة غزة ولماذا سميت بهذا الاسم؟

خريطة غزة

يمتد قطاع غزة على جزء من اليابسة في غرب آسيا يبلغ طوله 40 كيلومتر، وتحدّه من الجنوب مصر ومن الشرق إسرائيل، أما شواطئه الغربية، فتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، قطاع غزّة هو المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط؛ على شكل شريط ضيّق شمال شرق شبه جزيرة سيناء، وهي إحدى منطقتين معزولتين (الأخرى هي الضفة الغربية)

وينقسم قطاع غزة إلى عدة مدن أولها مدينة غزة، سُميّ القطاع نسبةً إلى عاصمته مدينة غزة المكتظة بالسكان. ومن المرجّح أنّ الكنعانيين هم من أطلقوا على غزة اسمها، وهو يعني "القوة" باللغات السامية القديمة. أما المصريون، فسمّوها "غزاتو" (أي المدينة المميزة).

ثم دير البلح، وتقع جنوبي مدينة غزة، وقد كانت قاعدة متقدمة في أيام مصر القديمة، وأصبحت لاحقًا منطقة متنازع عليها بين "الصليبيين" و"المملكة الأيوبية". وارتبطت المدينة تقليديًا بـ "القديس جرجس" (المعروف محليًا باسم الخضر)، ويعتقد البعض أنّه مدفون فيها.

خان يونس، تقع باتجاه أقصى الجنوب، وكلمة خان معناها استراحة على جانب الطريق مخصصة للمسافرين والتجار والحجاج، كانت خان يونس مكان استراحة شهير للتجار في العصور الوسطى الذين كانوا يتوافدون إلى سوق الخمي،. وما زالت المدينة تستضيف سوقًا أسبوعيًا حتى يومنا هذا.

رفح تقع أقصى جنوب القطاع، في العام 1982، تم تقسيم رفح إلى جزأين: جزء تابع لمصر والآخر للأراضي الفلسطينية.

خريطة قطاع غزة

ما هو اسم غزة القديم؟

سُميّ قطاع غزة نسبةً إلى عاصمته مدينة غزة المكتظة بالسكان، ومن المرجّح أنّ الكنعانيين هم من أطلقوا على غزة اسمها، وهو يعني "القوة" باللغات السامية القديمة. أما المصريون، فسمّوها "غزاتو" (أي المدينة المميزة).

عدد سكان قطاع غزة

تستضيف كل قرية في غزة بضعة مخيمات للاجئين يعيش فيها الفلسطينيون الذين شُرّدوا من بيوتهم بعد الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبر غزة من أكثر المناطق السكنية كثافة في العالم بحسب إحصائيات السكان الأخيرة لعام 2023، إذ يبلغ عدد السكان قرابة مليوني شخص في مساحة جغرافية صغيرة نسبيًا، وتعتبر هذه الزيادة السكانية مقلقة بحد ذاتها في ظل تكرار العمليات العسكرية ضد القطاع.

وقد تزايد عدد سكان غزة وتضاعف منذ عام 2000 البالغ عددهم وقتها 1.1 مليون نسمة، فيما يصل العدد اليوم إلى 2.2 مليون نسمة.

يبلغ معدل النمو السكاني السنوي في غزة 1.99% (تقديرات 2023)، مما يجعلها تحتل المرتبة 39 من حيث أعلى المعدلات في العالم.