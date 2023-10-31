عاجل.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة شرق مخيم النصيرات وسط غزة

ارتكبت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، مجزرة جديدة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين المكون من 24 شقة سكنية فوق رءوس ساكنيها.

جاء هذا بالتزامن مع قصف الاحتلال مخيم جباليا مخلفًا أكثر من 400 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن نسبة الشهداء والجرحى وصل إلى 1.5% من سكان قطاع غزة حتى الآن.

الداخلية بغزة: 400 شهيد وجريح فى مجزرة بجباليا

وقبل قليل، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن العدد الأولي لضحايا مجزرة مخيم جباليا يقدر بـ400 بين شهيد وجريح.

أوضحت الوزارة أن مخيم جباليا تعرض لقصف بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنًا من المتفجرات، كما أن الاحتلال دمر حيًا سكنيًا وسط مخيم جباليا بشكل كامل، وأكدت الوزارة أن العدد الأكبر من ضحايا مجزرة مخيم جباليا أطفال ونساء.

من جهته، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن "عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمداني"، نظرًا لاكتظاظ المنطقة بالسكان.

وأشار القدرة إلى أن "الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية"، حيث "لم يعد يتوفر ولا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات".

وقال المتحدث إنه لا توجد لدى الطواقم الطبية مستلزمات العلاج، لأن السلطات الإسرائيلية منعت إدخالها، مؤكدًا محاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانات.