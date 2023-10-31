400 شهيد بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء الثلاثاء، عن أن العدد الأوّلي لضحايا مجزرة مخيم جباليا في غزة يقدر بـ400 شخص بين شهيد وجريح.

ووصل مقطع فيديو إلى "الدستور" يرصد المجزرة التي خلفها الاحتلال في مخيم جباليا مساء اليوم الثلاثاء.

وكشف الفيديو المصور عن مدى الدمار والخرب الذى حلّ بالمخيم وارتفاع حصيلة الشهداء من وقت لآخر.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مخيم جباليا تعرض لقصف بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنًا من المتفجرات، لافتًا إلى أن العدد الأكبر من ضحايا مجزرة مخيم جباليا من الأطفال والنساء.