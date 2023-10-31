الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والسبيل هو حل الدولتين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي من أمام معبر رفح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك ثوابت في سياسة الدولة المصرية التي تقف ضد أي اعتداء على الأبرياء.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، أنه يدعو العالم لمنظور عادل يدين كل الاعتداءات، وبالتالي نحن ضد أي اعتداء على سكان فلسطين.

وتابع مدبولي: كلنا نعمل على وقف هذا الاعتداء ووقف هذه الأزمة الإنسانية.

وقال مدبولي: أتوجه بكل الشكر لكل منظمات المجتمع المدني فى الداخل والخارج، للعمل على حل الأزمة الإنسانية ومعهم أيضًا كل الدول والمنظمات الدولية التي تعمل على حل هذه الأزمة.

وشكر كل المسئولين المصريين الذين يبذلون كل الجهد لإيصال المساعدات للأشقاء فى فلسطين.

مدبولي: الحل الدائم الذي أقر به العالم كله هو حل الدولتين

وقال مدبولي: أعتقد أنها رسالة لا نستطيع جميعًا أن نتجادل عليها، هناك أزمة إنسانية، ومهما علت وتيرتها لن تحل إلا بحل عادل وهو حل الدولتين، وهى الرسالة التي تتبناها مصر، لكن يظل الحل الدائم الذي أقر به العالم كله، وهو حل الدولتين كحل عادل وشامل يضمن استقرار الدولتين.

وأضاف: مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية على مر تاريخها وهو واقع لا نتباهي به، وأسهمت بعشرات الأرواح دفاعًا عن القضية الفلسطينية وعلى البعد الاقتصادي حريصون على دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد مدبولي أن مصر لن تسمح بحل القضية الفلسطينية على حسابها أو على حساب أي دولة أخري وغير ذلك ستكون هناك حالة توتر وعدم استقرار فى المنطقة كلها.

واستطرد: كنا هنا اليوم لتدشين المرحلة الثانية من مشروعات التنمية ونجحنا بفضل الله فى القضاء على الإرهاب ومعه تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى.

واختتم مؤتمره الصحفي من أمام معبر رفح قائلًا: اليوم ستبدأ تنمية شاملة وكاملة تقدر بحوالي ٤٠٠ مليار جنيه، ونجدد النداء من هذا المنبر بحل القضية الفلسطينية على أساس عادل وشامل وهو حل الدولتين.

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدولة المصرية معبر رفح البري منظمات المجتمع المدني القضية الفلسطينية

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