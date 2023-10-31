الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"كتائب القسام" تعلن الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل مبنى فى غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل مبنى شمال شرق قطاع غزة.

وقالت كتائب القـسام، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام": "مجاهدو القـسام يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة".

كما بثت كتائب القسام اليوم مشاهد فيديو من التحام مقاتليها بقوات إسرائيلية غرب معبر "إيرز" "بيت حانون" أول أمس الأحد، واشتباكهم معها.

 

 

كتائب القسام حماس قوة إسرائيلية غزة قطاع غزة القسام بيت حانون

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