"اليونيسف": غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال وجحيمًا حيًا للجميع

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، إن غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال وجحيمًا حيًا للجميع.



وأوضح إلدار في إحاطة صحفية له أدلى بها من قصر الأمم؛ الذي هو مقر الأمم المتحدة في جنيف، أن اليونيسف كانت صريحة منذ الأيام الأولى للأعمال العدائية غير المسبوقة في غزة، بشأن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية وإطلاق سراح الأطفال المختطفين، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليوم الثلاثاء.





وقال المسئول الأممي: "لقد تحققت أكبر مخاوفنا من أن تُصبح أعداد الأطفال الذين يقتلون بالعشرات، ثم بالمئات، إلى أن وصلت الأعداد بالآلاف في غضون أسبوعين فقط.. إن الأرقام مروعة؛ وقيل إن أكثر من 3 آلاف و450 طفلًا قتلوا؛ هذا الرقم يتزايد بشكل مذهل كل يوم".



وتابع: "ومع ذلك، فإن التهديدات التي يتعرض لها الأطفال تتجاوز القنابل وقذائف الهاون.. أريد أن أتحدث بإيجاز عن الماء والصدمات.. حيث يعاني أكثر من مليون طفل في غزة من أزمة مياه. ولا تمثل قدرة غزة على إنتاج المياه سوى 5 في المائة من إنتاجها اليومي المعتاد. فيما تشكل أعداد وفيات الأطفال- خاصة الرضع- بسبب الجفاف تهديدًا متزايدًا.



وأضاف إلدار: "ثم يأتي التعرض للصدمة. فعندما يتوقف القتال، ستتحمل الأجيال القادمة التكلفة التي يتحملها الأطفال ومجتمعاتهم. فقبل هذا التصعيد الأخير، تم تحديد أكثر من 800 ألف طفل في غزة -أي ثلاثة أرباع من إجمالي الأطفال هناك- على أنهم بحاجة إلى الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي".



واختتم بقوله: "ما لم يكن هناك وجود لوقف إطلاق النار وتوفر الماء والدواء وإطلاق لسراح أطفال مختطفين؟ فسننجرف نحو فظائع أعظم يعاني منها الأطفال الأبرياء".