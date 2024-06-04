الموقع الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس فقط

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس فقط، قائمة بحث طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية وأولياء أمورهم خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح وظهور نتائج شهادة التعليم الأساسي في عدد كبير من المحافظات، وعلى رأسها "القاهرة والإسكندرية، وبورسعيد، والدقهلية، والجيزة، وكفر الشيخ، وبني سويف".

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات، واعتمادها رسميًا من قبل من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وعن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 الترم الثاني، قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن أعمال التصحيح انتهت، وبدأت مرحلة الرصد والتجميع والمراجعة النهائية، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية الغربية 2024

وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة 2024 بمحافظة الغربية الترم الثاني 87068 طالبا وطالبة، إلى جانب 3492 طالبا لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد.

وأدى الطلاب الامتحانات في 10 إدارات تعليمية بمحافظة الغربية، أمام أمام 412 لجنة امتحانية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم، درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، علي النحو التالي:

مادة اللغة العربية:40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية:30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني من خلال اتباع الخطوات التالية فور اعتمادها رسميًا.

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة الغربية من هنا.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

إدخال رقم الجلوس بكل دقة.

النقر على أيقونة «عرض النتيجة».

ستظهر أمام الطالب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية خلال ثوان.

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