الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كم عدد اليهود في العالم 2023 وهل فلسطين بها العدد الأكبر؟

اليهود
اليهود

عدد اليهود في العالم  ليس كبيرًا مقارنة بعدد المسلمين والمسيحيين، ورغم هجرة اليهود في العالم إلى فلسطين المحتلة بعد صدور وعد بلفور إلا أن عدد اليهود في الكثير من الدول كبير وقد يتقارب مع عدد اليهود في أراضي فلسطين، وتعرض الدستور في التقرير التالي عدد اليهود في العالم 2023 وهل فلسطين بها العدد الأكبر.

كم عدد اليهود في العالم حاليا؟

يصل عدد اليهود في العالم  حاليًا  وفق إحصائية نشرتها الوكالة اليهودية عام 2022،  15.3 مليون نسمة، وأن غالبيتهم ليسوا إسرائيليين.

ويتركّزأكبر عدد من اليهود في العالم في دولتين وهما الولايات المتحدة الأمريكية وأراضي فلسطين المحتلة. 

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ما هي أكثر دولة فيها يهود؟

تعد الولايات المتحدة الأمريكي والأراضي الفلسطينية أكثر دولة فيها يهود في العالم، فيعيش داخل الولايات المتحدة الأمريكية  أكثر من 7 ملايين يهودي، وأيضًا 7 مليون يهودي في فلسطين المحتلة. 

 ووفق دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بلغ عدد السكان في إسرائيل  بحلول رأس السنة العبرية في سبتمبر 2023، نحو 9 ملايين و 795 ألف نسمة، ويشكل اليهود 73% من السكان وعددهم 7 ملايين و181 ألفا.

 وهذا يعني أن عدد اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين المحتلة يُشكّلون ما يزيد على 90% من اليهود في العالم.

وبعيدًا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة فـ عدد اليهود في الدول العربية قليل، فيبلغ عدد اليهود في العالم العربي نحو  7.562 مليون نسمة حتى عام  2022 منهم 7.1 مليون يهودي في  فلسطين المحتلة.

ويعيش في فرنسا 442،000 نسمة من اليهود، وفي كندا عدد اليهود  394،000 نسمة،، وفي انجلترا 292،000 نسمة من اليهود، ثم الأرجنتين ويبلغ عدد اليهود فيها 173،000 نسمة، ويشكلون 1.1% من مجموع عدد اليهود.

ويبلغ عدد اليهود في روسيا 145،000 يهوديّ، وفي ألمانيا  118،200 يهودي، وفي أستراليا 118،000 نسمة، وفي البرازيل  91،000 نسمة.

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