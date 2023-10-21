ما هو وعد بلفور وعلى ماذا ينص وما رد الفلسطينيين عليه؟

وعد من لا يملك لمن لا يستحق..

وعد بلفور كان التصريح الأول ببناء دول لليهود على الأراضي الفلسطينية، وصدر هذا الوعد في الثاني من نوفمبر 1917، حيث منحت بريطانيا بموجبه، الحق لليهود في تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين.

كان "وعد بلفور" الخطوة الفعلية الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين استجابة لرغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب أصيل متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل وعد بلفور وبنوده وكيف استقبل الفلسطينين إقامة دولة يهودية على أرضهم.

ما هو وعد بلفور ؟

وحمل الوعد اسم وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور، حيث وجه خطاب إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية وذلك بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى.

وأقنع الصهاينة بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهدافها والحفاظ على مصالحها في الشرق الاوسط وآسيا.

وبعد أن صاغت بريطانيا وعد بلفور، وافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918م، ثم تبعها الرئيس الأمريكي ولسون رسميًا وعلنيًا سنة 1919م؛ وكذلك اليابان.

وفي 25 ابريل سنة 1920م، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر "سان ريمو" على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب.

وفي 24 يوليو من عام 1922م وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب.

بنود وعد بلفور

تعهدت بريطانيا في وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وجاء نص الإعلان الذي تم تعميمه ونشره، والموجّهة من وزير الخارجية البريطاني اللورد بلفور إلى رئيس الجالية اليهودية في بريطانيا اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، بعد موافقة مجلس الوزراء البريطاني على الوعد، كالتالي:

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية، على ألا يجري أي شيء قد يؤدي إلى الإنتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الاخرى المقيمة في فلسطين أو من الحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان الاخرى أو يؤثر على وضعهم السياسي".

كيف واجه الفلسطينيون وعد بلفور؟

خاض الشعب الفلسطيني ثورات مع تسكين اليهود بارض فلسطين كان أولها ثورة البراق عام 1929م، ثم تلتها ثورة 1936م.

وفي عام 1948م، وأعلنت دولة اسرائيل وحظى الكيان الصهيوني على عضوية الأمم المتحدة بضغط الدول الكبرى.

عدد اليهود في فلسطين قبل احتلالها

لم يكن في فلسطين من اليهود قبل صدور وعد بلفور سوى 50 ألف من أصل 12 مليون يهودي منتشرين حول العالم، في حين كان عدد سكان فلسطين من العرب في ذلك الوقت يناهز 650 ألفًا من المواطنين.

ما سبب اختيار اليهود فلسطين؟

نسب المؤرخين سبب اختيار اليهود لفلسطين وصدور وعد بلفور، إلى المصالح الاستعمارية لبريطانيا مع الحركة الصهيونية والموقع الاستراتيجي لفلسطين باعتبارها بوابة العبور إلى آسيا، إضافة إلى رغبة بريطانيا في كسب تأييد يهود العالم لها أثناء الحرب العالمية الأولى، وتقليص موجات الهجرة اليهودية نحو أوروبا وتحويلها باتجاه فلسطين، لما تحمله هذه الهجرات من أعباء وتبعات تضر ببريطانيا ودول أوروبا الأخرى بشكل عام.