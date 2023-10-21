نجاح البث المشترك بين إذاعات التعاون الإسلامي وتلفزيون فلسطين

أعلن اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي، بالتعاون مع التليفزيون الفلسطيني نجاح البث المباشر والمشترك بين الجانبين مساء السبت بمشاركة 49 دولة من دول اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي والتلفزيون الفلسطيني في تظاهرة إعلامية لم تحدث منذ 50 عامًا لدعم فلسطين الحبيبة.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد أنه وسط تفاعل ومشاركة كبيرة من الدول العربية والآسيوية والإسلامية والأفريقية تلك التظاهرة التي أكدت أن هناك تضامن إعلامي كبير بين الدول العربية والإسلامية والآسيوية والأفريقية التابعة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لدعم فلسطين الحبيبية ، والوقوف بجانبها ضد العدوان الاسرائيلي.

وشهد البث المشترك تواجد باستديو البث المباشر والمشترك بالتليفزيون الفلسطيني، وأيضًا، مشاركة نخبة من رؤساء الهيئات الإعلامية والإذاعية والتليفزيونية وكبار الشخصيات السياسية والإعلامية من خلال مداخلات هاتفية، أكدوا دعمهم ومساندتهم لدولة فلسطين والوقوف بجوار الشعب الفلسطيني ضد العدوان الغاشم ومنهم معالي السفير سمير بكر ذياب مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون لشؤون فلسطين، عواطف الطيشاني مدير عام شبكة وراديو تليفزيون ليبيا، والكاتب الصحفى وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، محمد بغالي رئيس الإذاعة الجزائرية، عبد المجيد المرايحي مدير عام العلاقات الخارجية بالتليفزيون التونسي.