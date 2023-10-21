بعد تصدرها التريند.. لماذا تخلي إسرائيل كريات شمونة؟

تصدرت كريات شمونة التي تقع شمال إسرائيل مؤشرات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان وزارة دفاع الاحتلال إخلاءها، وتبعد بمقدار 3 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، خوفًا من الأحداث التصعيدية، بعد تعرضها للقصف من حزب الله خلال الأيام الماضية.

كريات شمونة

وبدأت إسرائيل في إجلاء 22 ألف شخص هم سكان مستوطنة كريات شمونة، التي بنيت عام 1949 على أنقاض مدينة الخالصة، وهي على ارتفاع 150 كم عن سطح البحر.

ومن المقرر إخلاء السكان إلى بيوت الضيافة، وفقًا لتصريحات أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، الذي أوضح أن خطة الإخلاء ستدار من قبل السلطة المحلية، ووزارة السياحة وسلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، بعد التصديق عليها.

الحدود اللبنانية- الإسرائيلية

تشهد الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، منذ اندلاع أحداث التصعيد في فلسطين في السابع من أكتوبر الجاري، اشتعالًا واضحًا، و إطلاق نار متبادل بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، ومحاولات تسلّل إلى إسرائيل من لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان عسكري له أنه قرر إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان لمسافة 4 كم، بشكل تام، بعد واقعة إطلاق النار بين الطرفين، وإجراء تل أبيب تقييما للوضع الأمني في تلك المنطقة، بحسب البيان، حيث شدد الجيش الإسرائيلي على أن الدخول إلى المنطقة الحدودية مع لبنان ممنوع منعا باتا، داعيا المواطنين الإسرائيليين إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقة.

إخلاء المستوطنات الإسرائيلية

بدأت إسرائيل في إخلاء المستوطنات القريبة من قطاع غزة، من سكانها، وفقًا لما تعلنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 10 آلاف إسرائيلي أجلوا من بلدات غلاف غزة، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل، وتتزامن هذه التحركات مع صدور أوامر من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة، بإخلاء شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه خلال 24 ساعة، وتشير الخطوات الإسرائيلية توازيا مع شن غارات عنيفة على غزة، إلى هجوم بري وشيك على القطاع متوقع خلال ساعات.