السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ملك الأردن: الحل فى دولتين "إسرائيل وفلسطين" من النهر إلى البحر

ملك الأردن
ملك الأردن

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن رسالتنا الموحدة للشعب الإسرائيلي يجب أن تكون أننا نُريد مستقبلًا من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين، حيث يعيش أبناؤكم وأبناء الفلسطينيين دون حرب، وواجبنا كمجتمع دولي فعل كل المطلوب لإعادة إطلاق عملية سياسية هادفة يمكنها أن تأخذنا إلى سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.

وأوضح خلال كلمته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة، أن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع لليهود والمسيحيين والمسلمين، يبدأ بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة وينتهي بدولتين "فلسطين وإسرائيل" تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى البحر.

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