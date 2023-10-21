السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعرف على مساحة فلسطين كاملة قبل الاحتلال وعدد سكانها

القدس
القدس

انقسمت مساحة فلسطين بعد احتلال الكيان الصهيوني لأراضيها وإعلان دولتهم عام 1948، وبدأ الاحتلال الإسرائيلي في التوسع وانتزاع أجزاء جديد من مساحة فلسطين وضمها لليهود منذ هذا التاريخ وحتى اليوم.

ومع اشتداد الأحداث في مدينة غزة زاد اهتمام المواطنين بالبحث عن مساحة فلسطين كاملة قبل الاحتلال وعدد سكانها، وأين كانت إسرائيل قبل الاحتلال، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي القصة الكاملة. 

ما هي مساحة فلسطين كاملة قبل الاحتلال؟

 

تبلغ مساحة فلسطين كاملة قبل الاحتلال 27.009 كيلو متر مربع، وتبقى من هذه المساحة منذ نكسة 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة) فتبلغ 6209 كيلو متر مربع وتمثل 22.95% ، منها 5844 كيلو متر للضفة الغربية، وتشكل 21.6% من  مساحة فلسطين كاملة قبل الاحتلال، و365 كيلو متر مربع قطاع غزة، ويشكل 1.35% من مساحة فلسطين كاملة قبل الاحتلال.

وتحد فلسطين كاملة قبل الاحتلال من الشمال لبنان وسوريا، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، من الجنوب جمهورية مصر العربية، وخليج العقبة، من الشرق الأردن.

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أين تقع إسرائيل قبل احتلال فلسطين ؟

لا توجد دولة تُدعى إسرائيل،  وهي كيان حديث العهد تم تأسيسها بدعم من الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا التي أصدرت وعد بلفور عام 1917 ليجمع اليهود من كل سكان العالم  ليستوطنوا أرض فلسطين بعد أن انتزعوا الأراضي من الفلسطينيين بالقوة، حتى تم إعلان قيام دول الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، واستمر الكيان الصهيوني في سرقة الأراضي الفلسطينية وتمددوا فيها.

عدد سكان فلسطين قبل الاحتلال ؟

ظهرت الهوية الوطنية الفلسطينية المحلية في بداية القرن العشرين، وكان عدد سكان فلسطين عام 1882 حوالي 320،000 فلسطيني، منهم 25،000 من اليهود، وفي عام 1914 بلغ عدد سكان فلسطين قبل الاحتلال نحو 690 ألف نسمة، فيما شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم.

بلغ التعداد العالمي للفلسطينيين في نهاية عام 2013 ما يقارب 11.8 مليون نسمة، أكثر من نصفهم بقليل يعيش لاجئًا خارج حدود فلسطين التاريخية، أما الجزء الآخر فهم يعيشون داخل حدودها، ولكن ليس بالضرورة في بلداتهم الأصلية، فنسبة كبيرة منهم أيضًا لاجئون.

وبلغ عدد الفلسطينيين في العالم، مع نهاية العام 2018 نحو 13.1 مليون نسمة، منهم  6.48 مليون فلسطيني يعيشون في فلسطين التاريخية، منهم 1.57 مليون في المناطق المحتلة عام 1948. 

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