الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تضامنًا مع فلسطين.. "نادي القضاة" يُطلق حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

نظم نادي قضاة  مصر اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة، تضامنًا مع الشعب الفلسطينى الشقيق فيما يتعرض له من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. 

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة والقاضي محمد صبحي سكرتير عام النادي وجميع اعضاء مجلس الادارة. 

وشهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا وإقبالا كثيفًا من جانب قضاة مصر وأسرهم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا في مشهد يبرهن علي أن الشعب المصري دائمًا مساندا وداعما لشقيقه الفلسطينى.

وصرح المستشار أبو الحسين قايد، وكيل أول النادي والمتحدث الرسمي باسمه، أن الحملة تأتي بالتزامن مع الوقفات المليونية للشعب المصري تضامنا مع شقيقه الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم وحفاظا على مقدرات الأمن القومي المصري، ورفضا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
مصر وزارة الصحة الشعب الفلسطيني الشقيق قوات الاحتلال الإسرائيلي القاضي محمد عبد المحسن

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