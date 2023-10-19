الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد من قاضي التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي"

محكمة
محكمة

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي"، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

أوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر  بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه سبعة وسبعون أمرًا يشمل ما يقرب من مائة وثمانون مشكو فى حقهم.

وأشار قاضي التحقيق، إلى أنه جارٍ استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

المستشار أحمد عبد العزيز قتلان قاضي التحقيق محكمة استئناف القاهرة التمويل الاجنبى

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