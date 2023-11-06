نشرة الظهيرة|"التجلي الأعظم": الرئيس وجه بوضع سانت كاترين على خريطة السياحة.. وسيناريوهات لدور مصر فى غزة بعد الحرب

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، ما بين أخبار سياسية واقتصادية وعالمية وفنية ورياضية، وفي هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز أخبارها في نشرة أخبار الظهيرة.

مدير مشروع التجلي الأعظم: الرئيس السيسي وجه بوضع سانت كاترين على خريطة السياحة في العالم

قال المهندس محمود عمارة، مدير مشروع التجلي الأعظم، إنه لا يوجد مكان أعظم من المكان الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء دور الدولة متمثلًا في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع مدينة سانت كاترين على رأس خريطة السياحة الدينية والبيئية في العالم، وأخذ مكانها اللائق.

وأضاف عمارة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أنه كان لابد من ضرورة التنسيق المستمر من قبل وزارة الإسكان ووزارة السياحة ووزارة الآثار ووزارة البيئة، ليظهر في النهاية هذا المشروع بشكل متكامل يتماشى مع البيئة المحيطة، ويوفي بمتطلبات السياحة ويتعامل بحرص واحترافية مع الآثار الموجودة في المنطقة.

وأوضح مدير مشروع التجلي الأعظم، أن التطوير حقق متطلبات الأهالي وأن تكون جميع المواد المستخدمة منتجات محلية من البيئة المحيطة لتحقيق الاستدامة.

افتتاح المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري

ولفت مدير مشروع التجلي الأعظم، إلى أن المشروع يعمل على 4 محاور، هما البنية الأساسية الكاملة سواء شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وري، ثم العمل على شبكة طرق قوية من وإلى المدينة، ورفع كفاءة جميع الطرق الموجودة بالمدينة

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"الإحصاء": 9.5٪ زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام خلال 2021/ 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2021/ 2022.

وحول أهم المؤشرات فى قطاع الأعمال العام، ارتفعت قيمة الأصول الثابتة إلى حدود 737.2 مليار جنيـه عام 2021 / 2022، مقابل 631.6 مليار جنيه عام 2020/ 2021، بنسبة زيادة قدرها 16.7٪.

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بحضور وزيرة الهجرة.. انطلاق أعمال قمة مصر الثانية لحلول الأعمال

انطلقت منذ قليل، فعاليات اعمال قمة مصر الثانية لحلول الأعمال بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور عدد كبير من الخبراء والمهتمين أرباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة.

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دراسة للمركز المصرى للفكر تضع سيناريوهات لدور مصر فى غزة بعد الحرب

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الأول، تزايد الحديث في أروقة صناعة القرار الأمريكية – الأوروبية عن "اليوم التالي" للحرب ومستقبل إدارة قطاع غزة، في حال تحقيق الاحتلال هدفه المعلن بالقضاء على سلطة حركة حماس، وهو الهدف الذي تؤكد إسرائيل أنها لن تتخلى عنه، مهما طالت الحرب، في ظل ضوء أخضر أمريكي يضع خطا أحمر متمثلا في أن ما حدث يوم 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، وهو ما يستلزم، كما ترى أمريكا ومن خلفها الغرب، إنهاء سيطرة "حماس" على القطاع.

وبالطبع فإن الحديث عن "اليوم التالي" في غزة لا يمكن أن يجرى دون التطرق لدور مصر في الملف، باعتبارها الدولة صاحبة الدور التاريخي في القضية الفلسطينية.

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الخميس.. انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة

تنطلق الخميس المقبل، الدعاية الانتخابية للمرشحين بـالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة للنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحون فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

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