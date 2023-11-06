بحضور وزيرة الهجرة.. انطلاق اعمال قمة مصر الثانية لحلول الأعمال

انطلقت منذ قليل، فعاليات اعمال قمة مصر الثانية لحلول الاعمال بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور عدد كبير من الخبراء والمهتمين أرباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة.



وتم انطلاق اعمال قمة مصر الثانية لحلول الاعمال تحت شعار سد الفجوة وفى إطار سعى الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محركات الاقتصاد الوطنى وتنشيطه لتحقيق نمو اقتصادى مستدام قائم على ركائز وطنية قادرة على السير قدما الى الامام لتحقيق خطط الدولة الطموحة التى تسعى الى توطين الصناعات التى توفر المدخل المحلى لكافة عمليات التشغيل.

الامر الذى يقلل الفاتورة الاستيرادية للدولة ويرفع معدل الناتج المحلى لها ويخلق فرص تشغيل تنعكس بدورها على تحسين مستوى رفاهية الحياة، اضافة الى دعم منظومة الانتاج وتطوير منظومة الاعمال فى القطاعات الرائدة بالاقتصاد المصرى خاصة قطاع النقل والتشييد والبناء والسياحة والطاقة والزراعة وقطاع التجزئة وذلك بتوطين مفاهيم التحول الرقمى والشمول المالى وتنويع الاطراف المشاركة فى سلاسل الامداد والتوريد بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول التى يقدمها رواد الاعمال لتسريع عملية النمو.

وتضم القمة عدد من الجلسات تعقد الجلسة الاولي تحت عنوان إﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ أﺟﻞ نمو قطاع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺮدار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﻮاق، والجلسة الثانية تحت عنوان قطاع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺮدار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﻮاق.

اما الجلسة الثالثة تحت عنوان اّﻟﻴﺎت ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وتأتي الجلسة الرابعة تحت عنوان اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى مصر.