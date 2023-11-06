الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مشروع التجلى الأعظم: الرئيس السيسى وجّه بوضع سانت كاترين على خريطة السياحة فى العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس محمود عمارة، مدير مشروع التجلي الأعظم، إنه لا يوجد مكان أعظم من المكان الذي تجلى فيه الله، سبحانه وتعالى، لذلك جاء دور الدولة متمثلًا في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وضع مدينة سانت كاترين على رأس خريطة السياحة الدينية والبيئية في العالم، وأخذ مكانها اللائق.

وأضاف عمارة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أنه كان لا بد من ضرورة التنسيق المستمر من قبل وزارة الإسكان ووزارة السياحة ووزارة الآثار ووزارة البيئة؛ ليظهر في النهاية هذا المشروع بشكل متكامل يتماشى مع البيئة المحيطة، ويوفي بمتطلبات السياحة ويتعامل بحرص واحترافية مع الآثار الموجودة في المنطقة.

وأوضح مدير مشروع التجلي الأعظم أن التطوير حقق متطلبات الأهالي، وأن تكون جميع المواد المستخدمة منتجات محلية من البيئة المحيطة لتحقيق الاستدامة.

افتتاح المرحلة الأولى بنهاية العام الجارى

ولفت "عمارة" إلى أن المشروع يعمل على عدة محاور، هى البنية الأساسية الكاملة سواء شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وري، ثم العمل على شبكة طرق قوية من وإلى المدينة، ورفع كفاءة جميع الطرق الموجودة بالمدينة.

وتابع: سيتم افتتاح المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، وفي خلال العام المقبل سيتم فتح المشروع كله بشكل متكامل.

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