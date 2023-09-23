نائب وزير السياحة لـ"الدستور": ننتظر موسما شتويا "استثنائيا"

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن هناك نحو 16 سوقا رئيسية تستهدفها وزارة السياحة والآثار للجذب السياحي بالإضافة إلى عدد من الأسواق الفرعية، لافتة إلى أنه كان لدينا نحو 12 سوقا رئيسية أدخلنا عليها أسواقا جديدة كالهند والبرازيل والتشيك، وأستراليا؛ بالإضافة إلى أسواق أوروبا الشرقية، موضحة أن مؤشرات السياحة للموسم الشتوي المقبل مرتفعة للغاية الأمر الذى سيجعل منه موسما سياحيا شتويا استثنائيا على السياحة المصرية.

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أننا سنشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في الأعداد السياحية الوافدة من السوق البرازيلية وخاصة بعد تشغيل رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وساو باولو بالبرازيل، كما أن هناك تحركات مع السوق الأرجتينية منذ العام الماضي، ويتم أيضا مناقشة مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بالأرجنتين، ليكون فرصة لإبراز الحضارة المصرية القديمة وتعريف الشعب الأرجنتيني بها عن قرب والترويج للمقصد السياحي المصري، لا سيما السياحة الثقافية التي تعد إحدى الشرائح المستهدفة وفقا للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

مشروع التجلى الأعظم سيجذب السائحين من نمط السياحة الروحانية

وتابعت أن هناك تحركات مع دول أستراليا خاصة أن السائح الأسترالي يتميز بطول مدة إقامته التي تمتد لأسبوعين ومن الممكن أن تصل إلى شهر، بالإضافة إلى أن هناك تحركات مع دولة نيبال خاصة أنهم يهتمون بالسياحة الروحانية، وسيكون مشروع التجلي الأعظم- أرض السلام- المنتظر افتتاحه قريبا مصدرا مهما لجذبهم، فضلا عن تطوير منطقة سانت كاترين التي تعد من المقاصد السياحية الروحانية المهمة في مصر.

وأوضحت شلبي، أن الموسم الشتوي القادم سيشهد زيادة في المعدلات السياحية الوافدة من دولة الصين، كون الصين سوقا سياحية مهمة وتصدر أعدادا سياحية كبيرة، مضيفة أن القطاع الخاص بذل بالتعاون مع الوزارة مجهودا كبيرا لاستعادة المكانة السياحية لمصر على خريطة السياحة العالمية، واستعادة نصيبنا من حركة السياحة العالمية.