مسئولون أمميون: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار فى غزة

طالب مسؤولو ثمانية عشر وكالة تابعة للأمم المتحدة في بيان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات.

ووفقا لما نقلته سكاي نيوز، فقد أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بيانًا مشتركًا نادرًا طالبوا فيه بوقف اطلاق النار في غزة لاسيما مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة ومطالبين بإدخال مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود إلى غزة.

وقال المسئولون الأمميون في بيان لهم: "يتعرض شعب بكامله للحصار والهجوم، ويُحرم من الوصول إلى الحاجيات الضرورية، ويُقصَف السكان في منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة".

غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

يأتي هذا فيما تواصل آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تتركز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، بالتزامن مع مدفعية الاحتلال تشن عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

ووسط قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا على الأقل في دير البلح ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضًا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا في تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وبحسب وزارة الصحة، استشهد حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 9770 مواطنًا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة، إضافة إلى 24808 جرحى، و2660 مفقودًا بينهم 1270 طفلًا.