الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استقالات جماعية فى "العمال البريطانى" لعدم دعم الحزب طلب وقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

أعلن زعيم مجلس مدينة بيرنلي بمقاطعة لانكشر شمال غرب بريطانيا و10 أعضاء آخرين من حزب العمال البريطاني، استقالاتهم لعدم دعم زعيم الحزب كير ستارمر طلب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن زعيم المجلس أفراسياب أنور الذي يعمل في الحزب منذ 10 سنوات، أنه كان من بين الذين طالبوا زعيم الحزب كير ستارمر بالتنحي يوم الخميس.

 

وجاء في بيان للمجموعة المستقيلة "لقد شعرنا دائما أن مسؤوليتنا كأعضاء منتخبين هي العمل على إحداث التغيير من الداخل لكن رغم مساعينا المستمرة فقد أصبح من الواضح أن كير ستارمر والقيادة إما لا يستطيعون أو لا يريدون الاهتمام بمخاوفنا أو الاعتراف بالمشاعر داخل مجتمعاتنا".

 

ويضيف البيان "للأسف، بعد استنفاد كل الخيارات المتاحة، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن موقف الحزب الحالي بشأن فلسطين لا يتوافق مع القيم التي نعتز بها".

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