فلومينينسي يضع نفسه ضمن أبطال كأس الليبرتادوريس بفوزه على بوكا

في ثاني مرة تمكن فيها نادي فلومينينسي البرازيلي من التأهل إلى نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس توج باللقب بانتصاره على نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2 – 1.

فلومينينسي يخسر اللقب في 2008

كانت أول مرة استطاع فيها فلومينينسي أن يصل إلى النهائي في عام 2008 لكنه انهزم على يد نادي ليجا دي كويتو الإكوادوري بضربات ترجيحية 1 – 3 بعد التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 5 أهداف لمثلها إذ انهزم فلومينينسي بنتيجة 4 – 2 في مباراة الذهاب، وفاز بنتيجة 3 – 1 في مباراة الإياب.

مشوار فلومينينسي حتى التتويج باللقب

في هذه النسخة تصدر فلومينينسي المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات تحققت في الجولات الثلاث الأولى على أندية سبورتينج كريستال البيروفي، وذا سترونجيست البوليفي، وريفلر بليت الأرجنتيني على الترتيب، وتعادل وحيد إيحابي مع سبورتينج بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة السادسة في حين تلقى هزيمتين على يد كل من ذا سترونجيست في الجولة الرابعة، وريفر بليت في الجولة الخامسة.

وفي دور الـ16 أقصى فلومينينسي نادي ارجنتينوس الأرجنتيني، وفي دور الثمانية نادي اولمبيا الباراجوياني، وفي دور قبل النهائي مواطنه انترناسيونال.

سجل فلومينينسي 26 هدفا في 13 مباراة بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، والمدهش أن منهما 13 هدفا عن طريق الأرجنتيني جيرمان كانو بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.

بوكا يخسر النهائي للمرة السادسة

على جانب آخر بخسارة بوكا هذا النهائي فقد اللقب للمرة السادسة من أصل 12 مرة نجح فيها في الصعود إلى النهائي، المرة الأولى كانت في عام 1963 أمام نادي سانتوس البرازيلي، والمرة الثانية كانت في عام 1979 أمام نادي اولمبيا، والمرة الثالثة كانت في عام 2004 أمام نادي اونس كالداس الكولومبي، والمرة الرابعة كانت في عام 2012 أمام نادي كورينثيانز البرازيلي، والمرة الخامسة كانت في عام 2018 أمام ريفر.

أي أن بوكا فشل في الحصول على اللقب في آخر 3 مرات نجح فيها في بلوغ النهائي.

مسيرة بوكا حتى النهائي

في هذه النسخة احتل بوكا مقدمة المجموعة السادسة بـ13 نقطة حصدها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على نادي كولو كولو التشيلي في الجولتين الثالثة، والخامسة، وانتصار واحد على كل من نادي ديبورتيفو بريرا الكولومبي في الجولة الثانية، وموناقاز الفنزويلي في الجولة السادسة، وتعادل واحد دون أهداف مع موناقاز في الجولة الأولى أما الهزائم فقد تلقى واحدة على يد بريرا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الرابعة.

وفي دور ثمن النهائي أطاح بوكا بنادي ناسيونال الأوروجوياني، وفي دور ربع النهائي نادي مواطنه راسينج كلوب، وفي دور الأربعة نادي بالميراس البرازيلي.

أحرز بوكا 13 هدفا في 13 لقاء بمعدل هدف واحد في كل لقاء، وهدافه هو البرازيلي جون كينيدي برصيد 5 أهداف في حين اهتزت شباكه بـ7 أهداف

مواجهات الأندية البرازيلية والأرجنتينية في النهائي

هذا النهائي هو رقم 16 الذي يجمع ما بين نادي برازيلي، وآخر آرجنتيني، وحصدت الأندية البرازيلية اللقب 7 مرات.

لكن في النهائيات الستة الأخيرة أحرزت الأندية البرازيلية اللقب 5 مرات مقابل لقب وحيد أحرزته الأندية الأرجنتينية كان في عام 2018، وكان النهائي أرجنتينيا خالصا ما بين بوكا، وريفر، وخسر بوكا اللقب.

بحصول فلومينينسي على اللقب بات هو اللقب الـ23 للأندية البرازيلية، وتأتي في المرتبة الثانية خلف الأندية الأرجنتينية صاحبة الرقم القياسي بـ25 لقبا.

بات فلومينينسي آخر المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، ولأول مرة في تاريخه يشارك فيها، وقد يصطدم بالنادي الأهلي في دور نصف النهائي إذا استطاع الأهلي أن يعبر الدور الثاني.