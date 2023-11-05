مارسيلو: الريال سيتفهم ذلك.. لقب كأس الليبارتادوريس الأغلى في مسيرتي

علق البرازيلي مارسيلو لاعب فلومينينسي البرازيلي، عقب تتويج فريقه لأول مرة في تاريخه بكأس الليبارتادوريس صباح اليوم.

وقال مارسيلو في تصريحات ما بعد اللقاء: “ريال مدريد سوف يفهم ذلك، ولكن هذا هو لقبي الأكثر أهمية على مستوى الأندية”.

وتوج فريق فلومينينسي البرازيلي ببطولة كأس الليبارتادوريس لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت المباراة النهائية على ملعب "ماراكانا" التاريخي في نهائي البطولة موسم 2023-2024.

وتقدم جيرمان كانو لصالح فلومينينسي البرازيلي في الدقيقة 36 قبل أن يدرك لويس أدفينكولا التعادل لصالح بوكا جونيورز في الدقيقة 72.

واستطاع جون كينيدي أن يسجل هدف الانتصار لصالح الفريق البرازيلي في الدقيقة 99 من عمر المباراة لصالح فلومينينسي.

وكانت المباراة قد شهدت حالتي طرد، حيث حصل جون كينيدي، لاعب فلومينينسي، وفرانك فابرا، لاعب بوكا جونيورز، على البطاقة الحمراء في الدقيقتين 99 و105 من عمر المباراة.

ومن المنتظر أن يشارك الفريق البرازيلي في كأس العالم للأندية نسختي 2023 و2025 على الترتيب.

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طريق فلومينينسي في مونديال الأندية

يخوض الفريق البرازيلي منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، من الدور نصف النهائي.

وسيواجه فلومينينسي الفائز من مواجهة الأهلي ضد الاتحاد السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأصبح فلومينينسي عاشر فريق برازيلي يتوج باللقب، بعد ساو باولو وبالميراس وسانتوس وجريميو وفلامنجو وكروزيرو وإنترناسيونال وفاسكو دا جاما وكورينثياينز وأتليتكو مينيرو.

وصار للمرة الخامسة على التوالي يفوز بلقب الليبارتادوريس فريق برازيلي بعدما حقق فلامنجو لقبي 2019 و2022 وبالميراس 2020 و2021.

وبات بوكا جونيورز أكثر فريق يخسر المباراة النهائية برصيد 6 مرات وما زال اللقب مستعصيا عليه منذ 2007 وتوقف رصيده عند 6 ألقاب آخرها عام 2007.

وصار مارسيلو، نجم ريال مدريد السابق، اللاعب الخامس عشر الذي يتوج بلقبي كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا سويًا.