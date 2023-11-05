طريق الأهلى فى المونديال.. فلومينينسى البرازيلى بطلًا لكأس الليبارتادوريس لأول مرة

توج فريق فلومينينسي البرازيلي ببطولة كأس الليبارتادوريس لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت المباراة النهائية على ملعب "ماراكانا" التاريخي في نهائي البطولة موسم 2023-2024.

وتقدم جيرمان كانو لصالح فلومينينسي البرازيلي في الدقيقة 36 قبل أن يدرك لويس أدفينكولا التعادل لصالح بوكا جونيورز في الدقيقة 72.

واستطاع جون كينيدي أن يسجل هدف الانتصار لصالح الفريق البرازيلي في الدقيقة 99 من عمر المباراة لصالح فلومينينسي.

وكانت المباراة قد شهدت حالتي طرد، حيث حصل جون كينيدي لاعب فلومينينسي وفرانك فابرا لاعب بوكا جونيورز على البطاقة الحمراء في الدقيقتين 99 و105 من عمر المباراة.

ومن المنتظر أن يشارك الفريق البرازيلي في كأس العالم للأندية نسختي 2023 و2025 على الترتيب.

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طريق فلومينينسي في مونديال الأندية

يخوض الفريق البرازيلي منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، من الدور نصف النهائي.

وسيواجه فلومينينسي الفائز من مواجهة الأهلي ضد الاتحاد السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأصبح فلومينينسي عاشر فريق برازيلي يتوج باللقب، بعد ساو باولو وبالميراس وسانتوس وجريميو وفلامنجو وكروزيرو وإنترناسيونال وفاسكو دا جاما وكورينثياينز وأتليتكو مينيرو.

وصار للمرة الخامسة على التوالي يفوز بلقب الليبارتادوريس فريق برازيلي بعدما حقق فلامنجو لقبي 2019 و2022 وبالميراس 2020 و2021.

وبات بوكا جونيورز أكثر فريق يخسر المباراة النهائية برصيد 6 مرات ولا زال اللقب مستعصيا عليه منذ 2007 وتوقف رصيده عند 6 ألقاب آخرها عام 2007.

وصار مارسيلو نجم ريال مدريد السابق، اللاعب الخامس عشر الذي يتوج بلقبي كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا سويًا.

أحداث المباراة

فريق فلومينينسي كان الأكثر سيطرة طوال المباراة.

ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف أول في الدقيقة 36 بعد لعبة ثلاثية سجل جيرمان كانو الهدف الأول في اللقاء بعد عرضية أرضية من كينو أودعها الأرجنتيني في الشباك.

وخطف بوكا جونيورز التعادل في الدقيقة 72 بعد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنا هدف التعادل للفريق الأرجنتيني.

وسجل جون كينيدي هدفا لفلومينينسي في الدقيقة 99 من عمر اللقاء بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وحصل على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء بعدما احتفل بطريقة صاخبة رفقة جماهير فريقه في المدرجات.

وقبل نهاية الوقت الإضافي الاول، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه فرانك فابرا ظهير بوكا جونيورز بعدما لكم نينو مدافع فلومينينسي في وجه.