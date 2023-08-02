"خرج باكيًا".. تفاصيل طرد مارسيلو بعد إصابة لاعب أرجينتينوس جونيورز بكأس ليبرتادوريس

تفاصيل طرد مارسيلو من مباراة كأس ليبرتادوريس، بعدما تسبب في إصابة مروعة للخصم لوشيانو سانشيز، لاعب أرجينتينوس جونيورز، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في حادثة جديدة في ملاعب كرة القدم.

تفاصيل طرد مارسيلو من مباراة كأس ليبرتادوريس

شهدت مباراة فلومينينسي البرازيلي وأرجنتينيوس جونيورز الأرجنتيني في كأس ليبرتادوريس، واقعة مؤلمة تسبب فيها مارسيلو، أسطورة ريال مدريد السابق.

وتعرض مارسيلو للطرد، بعد تدخل عنيف على لوسيانو سانشيز، مدافع فريق أرجنتينيوس، بعد مرور 10 دقائق من انطلاق أحداث الشوط الثاني.

وحاول مارسيلو أخذ الكرة ومراوغة المدافع، لكنه وقف –بالخطأ دون أن يدري- على قصبة قدم سانشيز وكسرها أثناء ركضه بالكرة، حيث تسبب في إصابته بكسر مضاعف في القدم، في إصابة مروعة ومؤلمة التقطتها عدسات الكاميرات.

وصرخ سانشيز من الألم؛ بسبب إصابته المفاجئة والمؤلمة، ليتدخل الأطباء على الفوز لمعالجته وحمله على نقالة والإسراع به إلى المستشفى، بينما دخل مارسيلو في نوبة بكاء شديدة بعدما أدرك خطورة الإصابة التي تسبب فيها.

وبناءً عليه، اتخذ حكم اللقاء قراره بمنح مارسيلو بطاقة حمراء وطرده، ليخرج من أرض الملعب باكيًا، ومُشددًا أنه لم يقصد التسبب في إصابة منافسه.

مارسيلو

أول تعليق من مارسيلو على إصابة سانشيز بكسر مضاعف في القدم

وفور انتهاء المباراة، نشر مارسيلو رسالة اعتذار لسانشيز عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، مُرفقة بصورتهما معًا أثناء مصافحة الفريقين قبل انطلاق اللقاء، معلقًا عليها: "اليوم كان علي أن أعيش لحظة صعبة للغاية على أرض الملعب، لقد تسببت في إصابة زميل محترف".

وأضاف مارسيلو: "أعتذر لك، وأتمنى لك أفضل استشفاء ممكن، كل دعمي لك يا لوسيانو سانشيز".

يذكر أن مباراة فلومينينسي البرازيلي وأرجنتينيوس جونيورز الأرجنتيني قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس.

وتقدم جابرييل أفالوس للفريق الأرجنتيني في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 58 حاول مارسيلو مراوغة سانشيز، ليدهس قدمه بالخطأ من منطقة الساق ليتسبب في كسر مضاعف للاعب.

وفي الدقيقة 87 من زمن اللقاء، تمكّن صامويل إكزافيير من إدراك التعادل وتسجيل هدفًا لفريقه فلومينينسي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين ناديي فلومينينسي البرازيلي وأرجنتينيوس جونيورز الأرجنتيني، يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، وذلك على ملعب "فلومينينسي".

جدير بالذكر أن مارسيلو كان قد انضم إلى صفوف فلومينينسي، في شهر فبراير الماضي، بعد انتهاء عقده مع فريق أوليمبياكوس اليوناني، الذي لم يلعب له أكثر من 5 أشهر، عقب رحيله عن ريال مدريد.