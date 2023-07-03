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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لا تقلقوا أنا هنا.. النصر السعودى يتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش

مارسيلو بروزوفيتش
مارسيلو بروزوفيتش

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم، عن تعاقده مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من إنتر الإيطالي.

نادي النصر رحب بلاعبه الجديد عبر حسابهم الرسمي على موقع تويتر معنونين: "كل الأعين تريده لكنه اختار النصر".

وقال بروزوفيتش خلال فيديو تقديمه لاعبًا جديدًا للفريق السعودي: "لا تقلقوا، أنا هنا، أنا اخترت النصر".

كانت مفاوضات النصر قد شهدت عدة منحنيات، حيث ذكرت تقارير بأن اللاعب انتظر عرضًا من نادي برشلونة للانتقال للفريق، قبل أن يوافق في النهاية على الانتقال للنادي السعودي، ليقوم الأخير بتقليص عرضه لـ إنتر إلى 18 مليون يورو، وهي قيمة الصفقة المبدئية، على أن يحصل بروزوفيتش على راتب سنوي يُقدر بـ 25 مليون يورو بعقد لمدة 3 سنوات.

وقاد بروزوفيتش فريقه إنتر للتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، قبل الهزيمة على يد البطل، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف نظيف.

النصر النصر السعودي إنتر بروزوفيتش مارسيلو بروزوفيتش

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