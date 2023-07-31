رسميًا.. الزمالك يقدم احتجاجًا للاتحاد العربى ضد حكم مباراة الشباب

كشفت قنوات الكأس القطرية التي تغطي البطولة العربية المقامة في السعودية عن تقدم الزمالك على شكوى رسمية ضد حكم لقاء الفريق أمام الشباب السعودي اليوم.

وقالت مصادر القناة، عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر"، إن الزمالك قدم احتجاجًا رسميًا للاتحاد العربي لكرة القدم على حكم مباراته أمام الشباب السعودي الليبي عبدالواحد حرويدة.

خاص.. الزمالك المصري يقدم احتجاجاً رسمياً للاتحاد العربي لكرة القدم على حكم مباراته أمام الشباب السعودي الليبي عبدالواحد حرويدة#كأس_الملك_سلمان_للأندية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/AvteDEyzoW — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 31, 2023

وحقق الشباب السعودي فوزه الأول في بطولة كأس الملك سلمان لكرة القدم للأندية العربية وتغلب على الزمالك بهدف نظيف اليوم الإثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة المقامة في السعودية.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للأرجنتيني المخضرم إيفر بانيجا الذي سجل هدف الحسم قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول عبر ضربة جزاء.

وتصدر الشباب ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط متفوقًا بنقطة واحدة على الزمالك صاحب المركز الثاني، ويحل النصر السعودي في المركز الثالث بنقطة واحدة قبل مواجهته في وقت لاحق اليوم أمام الاتحاد المنستيري التونسي، الذي يتذيل الترتيب دون رصيد.