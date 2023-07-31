الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الزمالك يقدم احتجاجًا للاتحاد العربى ضد حكم مباراة الشباب

الزمالك والشباب
الزمالك والشباب

كشفت قنوات الكأس القطرية التي تغطي البطولة العربية المقامة في السعودية عن تقدم الزمالك على شكوى رسمية ضد حكم لقاء الفريق أمام الشباب السعودي اليوم.

وقالت مصادر القناة، عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر"، إن الزمالك  قدم احتجاجًا رسميًا للاتحاد العربي لكرة القدم على حكم مباراته أمام الشباب السعودي الليبي عبدالواحد حرويدة.

وحقق الشباب السعودي فوزه الأول في بطولة كأس الملك سلمان لكرة القدم للأندية العربية وتغلب على الزمالك بهدف نظيف اليوم الإثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة المقامة في السعودية.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للأرجنتيني المخضرم إيفر بانيجا الذي سجل هدف الحسم قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول عبر ضربة جزاء.

وتصدر الشباب ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط متفوقًا بنقطة واحدة على الزمالك صاحب المركز الثاني، ويحل النصر السعودي في المركز الثالث بنقطة واحدة قبل مواجهته في وقت لاحق اليوم أمام الاتحاد المنستيري التونسي، الذي يتذيل الترتيب دون رصيد.

الزمالك البطولة العربية الشباب السعودي الشباب الليبي عبدالواحد حرويدة

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