الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك أمام النصر السعودى والقنوات الناقلة وفرص تأهل الفارس الأبيض

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك أمام النصر السعودى والقنوات الناقلة وفرص تأهل الفارس الأبيض، هو ما يشغل جماهير الزمالك، فى ظل تأزم موقف الزمالك فى المجموعة بعد الخسارة أمام الشباب السعودى فى مباراة الجولة الثانية بالبطولة العربية.

وخسر الزمالك من الشباب السعودي بهدف نظيف فى مباراة الجولة الثانية بالبطولة، فيما حقق النصر السعودي الفوز على اتحاد المنستير التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف .

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة النصر السعودى فى البطولة العربية 

  1. النصر السعودى برصيد 4 نقاط
  2. الشباب السعودى برصيد 4 نقاط
  3. الزمالك المصرى برصيد 3 نقاط
  4. اتحاد المنستير التونسى 0 نقطة

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فرص الزمالك فى التأهل لربع نهائى البطولة العربية

يملك الزمالك فرصتان للصعود لربع نهائى البطولة العربية، الفرصة الأولى، فوز الزمالك على النصر والصعود مباشرًا للدور التالى، لان الزمالك سيصل للنقطة السادسة، وسيتوقف رصيد النصر عن اربعة نقاط، أما الفرصة الثانية، فى حال تعادل الزمالك مع النصر يصعد الفريقان معًا بشرط خسارة الشباب أمام الاتحاد المنستيرى، يومها يصعد الزمالك رفقة النصر بفارق الأهداف عن الشباب، فيما تعنى الخسارة توديع البطولة من الدور الأول.

وتقتضى اللوائح المنظمة للبطولة العربية إلى أن الاحتكام لفارق الأهداف حال التساوي بين فريقين أو أكثر في رصيد النقاط ثم الأكثر تهديفا ثم قواعد اللعب النظيف. 

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي فى البطولة العربية 

يلتقى الزمالك مع النصر السعودى فى السادسة من مساء بعد غدًا الخميس فى مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة العربية والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية حتى الثانى عشر من أغسطس الجارى.

وتنقل مجموعة قنوات ssc السعودية مباراة الزمالك والنصر السعودى على الهواء مباشرًا، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة .

مواعيد مباريات الجولة الثالثة بالبطولة العربية 

الاربعاء 2ـ8ـ2023

الهلال السعودى  ضد الوداد المغربى فى الرابعة عصرًا

السد القطرى مع اهلى طرابلس الليبى فى الرابعة عصرًا

الشرطة العراقى مع اتحاد جدة السعودى فى السادسة مساءً

الترجى التونسى مع الصفاقسى التونسى فى السادسة مساءً.

الخميس 3ـ8ـ2023

الوحدة الاماراتى مع الوداد المغربى فى الرابعة عصرًا

شباب بلوزداد الجزائرى مع الكويت الكويتى فى الرابعة عصرًا

الزمالك المصرى مع النصر السعودى فى السادسة مساءً

الشباب السعودى مع اتحاد المنستير التونسى فى السادسة مساءً.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودى فرص الزمالك فى التأهل لربع نهائى البطولة العربية ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة النصر مواعيد مباريات الجولة الثالثة بالبطولة العربية مجموعة قنوات ssc السعودية

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