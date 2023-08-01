تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصرى فى ربع نهائى كأس مصر وموعد المباراة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، والتى تمنى النفس بفوز فريقها على الفريق البورسعيدى ليكون خير ختام لأفضل مواسم الفريق فى السنوات الأخيرة.

ويصعد الفائز من مباراة الاهلى والمصرى لنصف النهائي لمواجهة فريق انبى والذى حقق بدوره الفوز على النجوم أحد فرق دورى الدرجة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة ربع النهائى، ويصعد الفائز فى مباراة لنصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف النهائى.

موعد مباراة الاهلى والمصرى فى ربع نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلى مع المصرى فى مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر، فى تمام السادسة من مساء الخميس القادم،3ـ8ـ2023، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل فى مصر.

ويلتقى الأهلى والمصرى هذا الموسم مرتين، وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي، فيما اعتذر الأهلى عن خوض منافسات بطولة كأس الرابطة وبالتالى عدم خوض مباراة المصرى فى دور الـ16 بالبطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصرى فى ربع نهائى كأس مصر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على خوض مباراة المصرى فى ربع نهائى بطولة كأس مصر بنفس التشكيل الذى خاض به مباراة الداخلية الأخيرة للفريق فى دور الـ 16 ببطولة الكأس.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصرى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

على معلول ورامى ربيعه ومحمد هانى وخالد عبدالفتاح فى الدفاع

أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدى افشه فى وسط الملعب

حسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود كهربا فى الهجوم.

غيابات الأهلى فى مباراة المصرى البورسعيدى

تشهد صفوف الاهلى غياب عدد كبير من اللاعبين عن مباراة المصرى فى ربع نهائى بطولة كأس مصر، حيث يغيب محمد عبدالمنعم للايقاف، وياسر إبراهيم ومحمد شريف للإصابة، وعمرو السولية ومحمود متولى للتأهيل، بالاضافة للثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد للتاهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبى.