الزمالك يكشف سبب غياب أوباما عن مباراة الشباب السعودى

كشف د.محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن إصابة يوسف إبراهيم "أوباما" في العضلة الأمامية، ما أبعده عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الشباب السعودي المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أنه سيتم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب لتجهيزه؛ للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حاتم سكر.

خط الوسط: أحمد فتوح– نبيل عماد دونجا– عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق "شيكابالا"– سيف الدين الجزيري– أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبدالمجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبدالرحيم "إيشو" وسيد عبدالله " نيمار" ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.