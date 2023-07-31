الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في البطولة العربية

موعد مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية" والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في البطولة العربية 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في الطائف بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في البطولة العربية 

ستُذاع مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية"، عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC 1.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، أملًا في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة.

ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة في الجولة الماضية من البطولة العربية.

في المقابل، يرغب فريق الشباب السعودي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تعزيز فرص تأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سليمان للأندية.

ويدخل فريق الشباب السعودي هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل السلبي بدون أهداف مع مواطنه النصر السعودي، في الجولة الأولى من البطولة العربية.

ويتصدر فريق الزمالك حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من البطولة العربية برصيد ثلاث نقاط، يليه الشباب والنصر السعوديين ولكل منهما نقطة واحدة، بينما يقبع الاتحاد المنستيري في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

الزمالك الشباب السعودي البطولة العربية موعد مباراة الزمالك كأس الملك سليمان للأندية خوان أوسوريو

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