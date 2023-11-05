الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل وفدًا من حزب العدل للتضامن مع الشعب الفلسطينى

وفد حزب العدل في
وفد حزب العدل في زيارة لقنصل فلسطين بالإسكندرية

استقبل السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، بمقر القنصلية، اليوم، وفدًا من حزب العدل للتضامن مع شعبنا الفلسطيني وتقديم واجب العزاء في شهدائنا الأبرار جراء الحرب التي يشنها الكيان القائم بالأحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

اطلع السفير بدران الوفد على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ومجريات الحرب التي تشنها آله الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد مرور ما يقارب الشهر على الدمار والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة من إبادة جماعية وتطهير عرقي وقتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل والاعتداء على الطواقم الطبية والمستشفيات والصحفيين والمدارس ودور العبادة في انتهاكات صارخة للقانون الدولي في ظل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين على المستوى الرسمي بالرغم من التضامن الواضح من الشعوب على مستوى العالم مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال.

بدران يثمن الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية 

وثمن السفير بدران الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعبي وأن الشعب المصري ضحى بالدماء دفاعًا عن القضية الفلسطينية وأكبر دليل على ذلك وجود مقابر لجنود مصريين على أرض فلسطين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب على تضامن الشعب المصري مع الشعب العربي الفلسطيني الشقيق وعلى الدور البطولي الذي يقدمه الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدسات الأمة الإسلامية والمسيحية، مشددا على أهمية توعية الشباب والجيل الجديد وتعريفهم بالقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي والتضحيات التي قدمها الشعب المصري والشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل الاسرائيلي على مر التاريخ.

وفي نهاية اللقاء قدم الحزب درع تضامن مع الشعب الفلسطيني وقدم السفير بدران الوشاح الفلسطيني لأعضاء الحزب.

تشكل الوفد من معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، أحمد عواد امين الثقافة المركزي، خالد الأمير أمين الاتصال السياسي، د. فريد شوقي عضو الهيئة العليا، إسلام الجندى امين المجالس المحلية، الدكتور حسام حسن امين امانه الاستثمار، د. محمد ناصر أمين الشباب، إبراهيم شحاتة امين الشؤون القانونية بالإسكندرية، سوزان محمود امين ذوى الهمم، ماجدة خلف مساعد امين التنظيم بالإسكندرية، إجلال النزهى أمين السياحة، محمود الروبي، عضو المكتب الفني لحزب العدل.

قطاع غزة الدور المصري التاريخي تضامن الشعب المصري الشعب الفلسطيني قنصل فلسطين بالإسكندرية

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