مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

شهد طريق إسكندرية الصحراوي، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر حادث تصادم 4 سيارات، وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبيَّن مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.