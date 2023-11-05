تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح أساسيًا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه لوتون تاون، في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة لوتون تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة لوتون تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب كينيلورث رود، معقل الفريق الصاعد حديثًا لـ "بريميرليج".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN sports 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا، فيما يبدأ جو جوميز في مركز الظهير الأيسر، على حساب اليوناني كوستاس تسيمكاس.

وجاء تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرش - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز.

ويجلس الكولومبي لويس دياز على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة اليوم.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.