الآن موعد مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهره، وفى السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "كينيلورث رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

حكم مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي

سيُدير مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في البريميرليج، الحكم الإنجليزي "آندي مادلي".

ويسعى نادي ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل الاستمرار في صراع خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع كل من توتنهام ومانشستر سيتي وأرسنال.

ويأمل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، في ضم فريق لوتون تاون إلى ضحاياه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى لهز شباك المنافس الذي سيواجهه لأول مرة في تاريخه.

وسبق وأن هز محمد صلاح شباك 27 فريقًا في البريميرليج، ويأمل أن يكون لوتون تاون الضحية رقم 28.

في المقابل، يرغب فريق لوتون تاون –الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه- في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، أو خطف نقطة واحدة فقط على الأقل أمام ليفربول، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويمتلك فريق ليفربول 23 نقطة حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 2 وخسر لقاءً وحيدًا أمام توتنهام، متصدر جدول الترتيب، بينما يملك فريق لوتون تاون رصيد 5 نقاط جمعهما الفريق من 10 مباريات.

اقرأ أيضا

أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية 2023