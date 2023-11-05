الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام لوتون تاون في البريميرليج؟

صلاح
صلاح

يبحث نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن رقم قياسي جديد عندما يواجه رفقة فريقه نظيره لوتون تاون مساء اليوم الأحد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

ويقدم محمد صلاح، موسما رائعا مع ليفربول، خلال الموسم الحالي 2023 - 2024، فى مختلف المسابقات، من خلال مساهمته فى 14 هدفا خلال 14 مباراة.

ويتطلع صلاح لضم لوتون تاون إلى ضحاياه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى لهز شباك المنافس الذي سيواجهه لأول مرة في تاريخه.

وسبق وأن هز صلاح شباك 27 فريقًا في البريميرليج، ويأمل أن يكون لوتون تاون الضحية رقم 28.

صلاح أيضًا إذا تمكن من تسجيل هدفين سيحتل المركز الـ 11 في ترتيب هدافي البريميرليج عبر التاريخ بـ 149 هدفًا بالتساوي مع ليس فيردناند لاعب ريدينج السابق.

وإذا تمكن صلاح من صناعة هدفين سينفرد بالمركز الـ 17 كأكثر صانعي الأهداف عبر تاريخ الدوري الإنجليزي ويتخطى الأسطورة ألان شيرار لاعب نيوكاسل السابق وجاريث باري لاعب وست بروميتش السابق.

محمد صلاح أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في كل من المباريات الخمس الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وجاء النجم المصرى محمد صلاح ثالثا فى القائمة بعد ثنائي ليفربول السابقين هاري تشامبرز الذى حققه عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.

وسجل محمد صلاح، الهدف الثالث لصالج ليفربول أمام نوتينجهام فورست فى الدقيقة 77 من زمن المباراة.

ويمتلك فريق ليفربول 23 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 2 وخسر لقاءً وحيدًا أمام توتنهام، متصدر جدول الترتيب، بينما يملك فريق لوتون تاون رصيد 5 نقاط جمعهما الفريق من 10 مباريات.

صلاح محمد صلاح ليفربول الدورى الانجليزى لوتون تاون

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