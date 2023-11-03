يورجن كلوب: محمد صلاح لم يطلب أبدًا مغادرة ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة ما إذا كان لاعب الفريق المحترف المصري محمد صلاح قريبًا من مغادرة النادي، في الصيف الماضي.

ورفض ليفربول عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات، من اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي:"لا أعرف أي شيء عن العرض أو أي شيء آخر، لكنه ليس مهمًا. مو هنا".

وأضاف: "لم يأت إلىّ أبدًا وأراد الذهاب ولم أفكر في الأمر للحظة، لأكون صادقًا، يجب أن يكون الأمر كذلك أم لا أو أيًا كان. لذا، نعم، إنه هنا".

وزاد:" إنه يشعر بحالة جيدة للغاية. يمكنك أن ترى أنه يستمتع بالفريق كثيرًا، لقد لعب في آخر 105 دقائق من المباراة الأخيرة ثم هذه المباراة (بورنموث في كأس الرابطة) آخر مباراة لعبها كلاعب تسعة (رأس حربة) وأظهر ذلك أيضًا ( جودته)".

واستطرد: "نعم، إنه في حالة جيدة على أرض الملعب، مثل تسجيل الأهداف، يمكن للجميع رؤية ذلك، وخارج الملعب. أود أن أقول إنه في حالة أفضل".

واختتم كلوب حديثه: "إنه إيجابي حقًا وكيف قال إنه يستمتع بصحبة الأولاد (زملائه في الهجوم) ويرى أن هناك الكثير من الإمكانات ويريد تعظيم ذلك من خلال الحصول على شيء منها ولكن الأشياء الأخرى (إمكانية رحيله)، لم نفكر فيها أبدًا وآمل ألا أفكر فيها أيضًا".

ويستعد ليفربول لمواجهة الصاعد حديثًا لوتون تاون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، موسم 2023-2024.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي.