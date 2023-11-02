محمد صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى فى أكتوبر

اُختير محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، لقائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر.

وقاد محمد صلاح ليفربول في 3 مباريات بالدوري الانجليزي خلال شهر أكتوبر، أولاها كانت يوم 8 أمام برايتون ألبيون بالجولة الثامنة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما وسجل "مو" هدفي الريدز، ثم كانت المباراة الثانية ضد فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد والتي فاز بها ليفربول بهدفين دون رد، وسجل صلاح الهدفين، ثم واجه نوتنجهام فورست بالجولة العاشرة من البطولة، يوم الأحد الماضي، وفاز الريدز بثلاثة أهداف دون رد وسجل صلاح الهدف الثالث.

وجاء صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي، ويتنافس مع كل من: "دوجلاس لويز، لاعب أستون فيلا، برايان مبويمو، برينتفورد، بيدرو نيتو، ولفرهامبتون ووندرز، ديكلان رايس، أرسنال، كريستيان روميرو، توتنهام هوتسبير".

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" عن انطلاق التصويت على اختيار اللاعب الأفضل في الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي، حتى يوم 6 نوفمبر الجاري.

وارتدى محمد صلاح شارة قيادة فريق ليفربول في مباراة الأمس ضد بورنموث بدور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الانجليزي المحترفة، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وينافس «صلاح» على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، ضمن قائمة تضم ٣٠ لاعبًا، رفقة كل من: "محمد الشناوى، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، والجنوب إفريقى بيرسى تاو، والجزائرى رياض محرز لاعب نادى أهلى جدة السعودى، ومواطنه رامى بن سبعينى مدافع بروسيا دورتموند الألمانى، والبوركينى إدموند تسوبا مدافع بايرليفركوزن الألمانى، والثنائى الكاميرونى فينسنت أبوبكر مهاجم بشكتاش التركى، وفرانك أنجويسا متوسط ميدان نابولى الإيطالى، والثنائى الإيفوارى إبراهيم سنجارى لاعب نوتنجهام فوريست الإنجليزى، وسيكو فوفانا لاعب النصر السعودى، والثنائى الكونغولى شانسيل مبيمبا مدافع مارسيليا الفرنسى، وفيتسون مايلى مهاجم بيراميدز، بالإضافة إلى أشرف حكيمى ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسى، وعزالدين أوناحى لاعب مرسيليا الفرنسى، وحكيم زياش لاعب جالطة سراى التركى، وسفيان إمرابط لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، ويحيى جبران لاعب الوداد المغربى، وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودى، ويوسف الناصيرى مهاجم إشبيلية الإسبانى، محمد قدوس لاعب وست هام الإنجليزى، وتوماس بارتى لاعب أرسنال الإنجليزى، والغينى سيرهو جيراسى مهاجم شتوتجارت الألمانى، والمالى يفيس بيسوما لاعب توتنهام الإنجليزى، والناميبى بيتر شالوليلى، مهاجم ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، والنيجيرى فيكتور أوسيمين مهاجم نابولى الإيطالى، والثنائى السنغالى ساديو مانى، لاعب النصر السعودى، وبابى سار لاعب توتنهام الإنجليزى، والتونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكفاروزى المجرى.