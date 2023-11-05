ليفربول يسعى للفوز على لوتون لمطارة مان سيتي على قمة الدوري الإنجليزي

يسعى نادي ليفربول لمواصلة السباق المحموم على قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز مع كل من توتنهام ومانشستر سيتي وأرسنال حين ينتقل إلى حي لوتون الصغير بمنطقة بيدفورد شاير في شمال غرب لندن.

ويخوض ليفربول مواجهة محفوفة بالمخاطر مع نادي لوتون تاون الصاعد لأول مرة في تاريخه نحو الدوري الإنجليزي الممتاز في كينيلورث رود أصغر ملاعب البريميرليج والذي يتسع بالكاد لعشرة آلاف متفرج ويمكن للجماهير الولوج إليه عبر بوابات منازلهم الملاصقة لأسوار الملعب الصغير.

تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة بإدارة صافرة الدولي الإنجليزي آندي مادلي بينما يعاونه كريج باوسون من غرفة الفيديو، ولا يحظى ليفربول بذكريات جيدة مع مادلي حيث كان شاهدا على التعادل مع برايتون بثلاثة أهداف لكل فريق إلى جانب الخسارة في الثواني الأخيرة أمام ديوك لندن في ملعب توتنهام الجديد بهدفين لهدف.

وترجع الذكرى الأفضل والأبرز للريدز مع مادلي لمارس الماضي حين أذل رجال كلوب مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة خلال مواجهة الفريقين في أنفيلد بالموسم المنقضي.

ويدخل ليفربول لقائه الحادي عشر من بريمير ليج وفي جعبته 23 نقطة يتخلف بها عن المتصدر توتنهام بثلاث نقاط فقط قبل بداية الجولة حيث خاض الفريق عشر مباريات فاز بسبعة منها وتعادل في اثنتين وخسر مرة وحيدة في ملعب المتصدر.

أما لوتون فيحتل المركز الثالث من أسفل الجدول ولم يتمكن من جمع أكثر من خمس نقاط حيث حقق الفريق انتصارا واحدا جاء على حساب إيفرتون لحساب الجولة السابعة من منافسات المسابقة العريقة.

وعلى المستوى الفردي يسعى نجمنا محمد صلاح لمواصلة انطلاقته المميزة مع الريدز حيث ساهم حتى الآن في 12 هدفا بالدوري بواقع 8 أهداف مسجلة وصناعة أربعة لزملائه خلال الجولات العشرة الأولى.

ويسعى صلاح لمواصلة مطاردته المحمومة مع نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند الذي يتصدر سباق الحذاء الذهبي بـ11 هدفا حتى الآن ويتفوق على صلاح في المساهمة بالأهداف حيث ساهم بصناعتين لزملائه ليساهم في 13 هدفا مقابل 12 للفرعون المصري.

ويشهد الدوري الإنجليزي مواجهة واحدة إضافية عصر اليوم يحل فيها أستون فيلا ضيفا على نوتنجهام فورست في ملعبه سيتي جراوند بمدينة نوتنجهام.