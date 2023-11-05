الأحد 05 نوفمبر 2023
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سياسي

"سياحة الشيوخ" توصي بإنشاء صندوق استثمار لتنظيم مسار رحلة العائلة المقدسة

النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أبدت اهتماما كبيرا بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر منذ الانعقاد الماضي للمجلس لأهمية أحياء وتفعيل المسار للسياحة من خلال مناقشات الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيلة اللجنة، حيث ناقشت اللجنة دراسة مسار على مدى أربعة عشر اجتماعا  منذ الانعقاد الماضي اجتهدت خلالها  في مناقشة والاستماع لجميع الأطراف المعنية بالقضية وانتهت إلى التوصل إلى العديد التوصيات والنتائج حيث انتهت إلى التقرير النهائي تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأكد مسلم خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة النهائي والتوصيات حول دراسة إحياء مسار رحلة العائلة المقدس أهمية إحياء مسار العائلة المقدسة للسياحة الدينية في مصر كعامل جذب سياحي  خاصة انها تأتي في توقيت مهم لدعم السياحة في توقيت مهم.

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أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير لمناقشتها من أعضاء اللجنة   

واستعرضت النائبة سها سعيد مقدمة الدراسة ووكيلة اللجنة خلال الاجتماع أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير لمناقشتها من أعضاء اللجنة.

وقالت سها سعيد إن مسار رحلة العائلة المقدسة تضم 25  نقطة إلا أن المشروع القومي لإحياء مسار العهائلة بوزارة السياحة حدد العمل على  تطوير 14 نقطة فقط  حيث تم مناقشة المسئولين عن المشروع قومي لمسار العائلة المقدسة خلال اجتماعات اللجنة، وتم الاستماع الى وتحركات الوزارات المعنية وخطة التطوير بالمحافظات والمدن وخطة التطوير نقاط المسار خلال الفترة الماضية والموازنات المخصصة للتطوير وتتضمن مناطق سياحية وكنائس وطرق ومطارات.

وأشارت وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار إلى أهمية موقف اليونسكو والتحرك المصري مع من أجل ترويج مسار العائلة المقدسة  في مصر وتنبع أهميته كتكملة للحج الديني وليس مجرد مزارات ضمن سياحية دينية.

وأوضحت أن التصويت أكد أهمية أن يكون هناك إدارة موحدة لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية تتولى تنظيم رحلات مقننة وميسرة، ووضع خطط التنمية الشاملة لنقاط المسار ووضع خطة تسويق المسار لأنه من المهم أن تكون هناك جهة موحدة  مشيرة إلى أن هناك 40 توصية اللجنة في التقرير.

الدكتور محمود مسلم مجلس الشيوخ العائلة المقدسة النائبة سها سعيد التقرير النهائي

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