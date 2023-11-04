الأنبا باسيليوس يتفقد خدمة التربية الدينية بكنيسة العائلة المقدسة

تفقد صاحب الأنبا باسيليوس، فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، خدمة التربية الدينية وإجتماع شباب المرحلة الإعدادية وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان.

كان في استقباله القمص بطرس يعقوب والأب شنودة يواقيم راعيا الكنيسة.

وتفقد الأنبا باسيليوس فصول التربية الدينية مشجعا الأطفال على الصلاة وقراءة الكتاب المقدس.

كما أجرىالأنباء باسيليوس، حوارًا مفتوحًا مع شباب الأجتماع مستمعا لآرائهم ومقترحاتهم.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم مؤكدا فيها على المواظبة على الصلاة وأهمية قراءة الكتاب المقدس بعمق والألتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية وممارسة الأسرار المقدسة بها.

وأعطى كلمة تشجيعية للخدام وتوجيهاته لهم مؤكدا على كيفية التعامل مع المخدومين وإستخدام وسائل متنوعة لجذب مخدوميهم للكنيسة في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر تأتي هذه الزيارة التفقدية، في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الانبا باسيليوس، متابعة كل الاجتماعات التكوينية في كل كنائس الإيبارشية.

ومن جهته؛ كان قد تفقد الأنبا باسيليوس خدمة التربية الدينية وإجتماع شباب المرحلة الإعدادية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بطوه كان في استقباله الأب فيلوباتير جاد راعى الكنيسة.

وتفقد الأنبا باسيليوس فصول التربية الدينية مشجعا الأطفال على الصلاة وقراءة الكتاب المقدس.

كما أجرى صاحب النيافة حوارا مفتوحا مع شباب الأجتماع مستمعا لآرائهم ومقترحاتهم.

وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم مؤكدا فيها على المواظبة على الصلاة وقراءة الكتاب المقدس بعمق والألتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية وممارسة الأسرار المقدسة بها

وأعطى كلمة تشجيعية للخدام وتوجيهاته لهم مؤكدا على كيفية التعامل مع المخدومين وإستخدام وسائل متنوعة لجذب مخدوميهم للكنيسة في الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة التفقدية في إطار إهتمام وحرص صاحب النيافة الانبا باسيليوس متابعة كل الاجتماعات التكوينية في كل كنائس الإيبارشية.